С 1 марта россиян ждет ряд нововведений

Москва, 26 февраля. Начало весны в РФ ознаменуется вступлением в силу нескольких изменений. В частности, появится уголовная ответственность для иноагентов. Подробнее о нововведениях в этом материале.

С 7 марта вступит в силу принятый Госдумой 16 февраля закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта. Кроме того, согласно ему, регионы смогут индивидуально определять порядок контроля и подтверждения оплаты в городском, пригородном и междугороднем транспорте, который прежде устанавливался на федеральном уровне.

В начале месяца также начнут действовать поправки в закон «О персональных данных», принятые в конце 2020 года. Предполагается, что они защитят сведения о пользователях, которые те оставляют, например, при получении различных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее.

Еще одним нововведением станет уголовное наказание для СМИ и граждан, получивших статус иноагента. Если таковые юридические и физические лица не предоставят необходимые данные для специального реестра Минюста, им грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Для НКО с таким статусом, распространяющих информационные материалы без соответствующей маркировки, предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, с марта начнет действовать, хотя и пилотном режиме, реестр обязательных требований для бизнеса. Он должен помочь систематизировать все существующие требования от разных ведомств, чтобы у всех заинтересованных лиц — прежде всего представителей бизнеса, — была возможность ознакомиться с ними на одном ресурсе.

В марте в России продолжат расширять сферу использования карт отечественной платежной системы «Мир». Вступит в силу правило, согласно которому, принимать к оплате такие карты должны будут все продавцы и агрегаторы с оборотом от 30 млн рублей за предыдущий год.

Замыкает перечень нововведений расширение списка заказчиков для проведения комплексных кадастровых работ. Оно актуально, в частности, для разных объектов, расположенных на территории одного садоводческого или огороднического товарищества. Новые нормы начнут действовать с 23 марта, пишут «Известия».

Также с 1 марта в РФ должны были вступить в силу новые правила для автомобилистов. Внесены поправки в Федеральный закон «О техническом осмотре». Однако накануне стало известно, что срок их внедрения переносится на 1 октября.