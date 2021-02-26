Спасатели обнаружили человека под завалами разрушенного кафе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Сотрудники МЧС пытаются извлечь из-под обломков здания женщину. С места взрыва также госпитализирован мужчина.

ЧП произошло на Мещерском бульваре Канавинского района. Сразу на место взрыва прибыли сотрудники экстренных служб. По информации ФАН, под завалами могут находиться три-четыре человека.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места взрыва в Нижнем Новгороде. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Возможной причиной хлопка мог стать бытовой газ.