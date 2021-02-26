Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 26 февраля

Москва, 26 февраля. Российские врачи выявили 11 086 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Почти 12% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков заболевания. Выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус в России. Отечественные медики провели более 110 млн тестов на COVID-19 с начала 2020 года.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,2 млн россиян за время пандемии. Из них 3,7 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Следить за актуальной информацией о ситуации с COVID-19 можно следить на сайте стопкоронавирус.рф.