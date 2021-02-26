Диетолог рассказала, как не поправиться в масленичную неделю

Через 1,5 недели в России наступит масленичная неделя, которая будет сопровождаться веселыми забавами, дошедшими до нас с давних времен, и, конечно же, горой блинов с различными начинками.

Несмотря на то, что в Масленицу главное блюдо — блины, издавна принято ставить на стол и другие яства. Например — картофельные драники, которые подаются со сметаной или медом. Также принято готовить сырники или творожную запеканку.

Все блюда в масленичную неделю чаще всего включают в себя муку, творог, сахар, дрожжи и так далее. Все эти ингредиенты, как мы знаем, очень калорийны. Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, какими продуктами можно заменить все вышеперечисленное, чтобы не набрать лишние килограммы.

«Отдать предпочтение лучше муке льняной, гречневой, черемуховой и массе других ингредиентов, которые могут стать основой для выпечки. Обязательно — чтобы это была не пшеничная мука с большим количеством глютеновых компонентов: они имеют провоспалительную направленность, попадая в организм», — объяснила собеседница ФАН.

Маргарита Королева подчеркнула, что в составе муки должны быть полезные компоненты. Она предложила также заменить сметану на домашние джемы из натуральных ягод.

«Желательно, чтобы начинки для блинов состояли из овощей (тыквы, репы), а также это могут быть кисло-сладкие свежезамороженные ягоды (они сохраняют в себе максимум полезных свойств). В качестве начинки также можно использовать капусту», — рассказала диетолог.

Провести масленичную неделю можно без вреда своему организму, но в тоже время поддерживая сытные традиции праздника, уверяет Королева.

«Самое главное — в основе должно быть натуральное питание с приоритетным количеством овощей, салатов с большим составом растительных волокон, чтобы поддерживать работу кишечника. Дополнить рацион можно рыбой: в ней содержится большое количества белка. Один-два блинчика в день, в его первой половине, будут не во вред человеку, а на пользу», — резюмировала эксперт.

Ранее депутат Госдумы Борис Менделевич предупредил об опасности переедания блинов на Масленицу.