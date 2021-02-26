СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту происшествия в Нижнем Новгороде. Около местной станции метро взорвался бытовой газ.

В связи с хлопком возле станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Инцидент произошел сегодня утром — одноэтажное здание было разрушено в результате взрыва бытового газа. Также различные повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

Сообщается, что несколько человек могут находиться под завалами. На месте происшествия работают сотрудники нескольких экстренных служб.