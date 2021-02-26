Алиев: вопрос статуса Карабаха не должен фигурировать ни в одной повестке

Баку, 26 февраля. Вопрос о статусе Нагорного Карабаха не должен быть предметом обсуждений или фигурировать в какой-либо дискуссии, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев заявил, что Армения более не должна поднимать вопрос о статусе принадлежности Нагорного Карабаха. Попытки обсуждать эту ситуацию в итоге приведут к конфронтации, а не к миру.

«Поднимать этот вопрос - означает служить не миру, а конфронтации», — сообщил Алиев.

Боевые действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. В ноябре были подписаны трехсторонние соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном, согласно которым под управление Баку отошли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский регионы.

Ранее Алиев сообщил, что настаивает на выполнении условий карабахских договоренностей.