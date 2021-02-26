ФАН публикует видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. На цокольном этаже девятиэтажного дома взорвался газ, сотрудники МЧС ведут разбор завалов.

Хлопок произошел на Мещерском бульваре Канавинского района. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. По предварительным данным, эпицентр находился в кафе «Самурай».

Как сообщил источник ФАН, в заваленном помещении могут находиться три-четыре человека. Причиной хлопка мог быть газ. Здание, в котором расположено кафе, не подключено к системе газоснабжения.

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде.