Молодая пензячка два года жила с палочкой от чупа-чупса в животе

Пенза, 26 февраля. В мочевом пузыре 19-летней пензячки врачи обнаружили инородный предмет. Как выяснилось позже, на протяжении двух лет там находилась пластиковая палочка от чупа-чупса. Необычным случаем из медицинской практики в личном Instagram-аккаунте поделился главный внештатный уролог Пензенской области Михаил Миронов.

«Все началось, как обычная баллистическая контактная литотрипсия камня мочевого пузыря у девушки 19 лет. Во время операции было выявлено, что камень сформировался на инородном теле, конец которого выходил за пределы мочевого пузыря. Позже нам удалось выяснить, что это палочка от чупа-чупса, которая «потерялась» в мочевом пузыре два года назад. Произведено дробление остатков камней мочевого пузыря и удаление инородного тела. Пациентка готовится к выписке», — написал автор поста, прикрепив несколько фотографий удаленного предмета.

Комментируя пост подписчики Михаила Миронова устроили настоящий мозговой штурм, пытаясь предположить, как пластиковая палочка могла попасть в мочевой пузырь девушки и пролежать там незамеченной два года.

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