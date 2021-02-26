Челябинские туристы не могут вернуться из Антальи из-за задержки рейса

Анталья, 26 февраля. Изменение в расписании по времени вылета произошло на рейсе Анталья — Екатеринбург. По словам пассажиров, это связано с неисправностью борта.

Пассажирам придется задержаться на несколько часов. Помимо этого перенесен вылет и самолета рейсом Анталья — Москва. Путешественники утверждают, что причиной стали технеполадки воздушного судна.

Представители авиакомпании Royal Flight сообщили, что для туристов подготовили резервный борт. Они подтвердили, что сбой произошел по техническим причинам, сообщает портал URA.RU.

Более десяти россиян до сих пор остаются в Турции. По словам уральцев, напитки, еду и отель им не предоставили. В консульстве России в Анталии путешественникам посоветовали обратиться в суд.