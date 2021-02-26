ООН предоставит итоги расследования по госпитализации Навального

Нью-Йорк, 26 февраля. Спецдокладчики ООН намерены обнародовать итоги расследования по госпитализации блогера Алексея Навального. Доклад будет представлен 1 марта.

Какую именно информацию намерены раскрыть в ООН, пока не уточняется. Европейский союз ранее сообщил о вводе персональных санкций против России из-за ситуации с основателем признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексеем Навальным. В российском МИД такое решение назвали цирком.

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Антон Морозов объяснил действия Европейского союза экономической борьбой. Санкции нужны из соображений конкуренции на глобальном рынке, считает политик.