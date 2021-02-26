Минздрав предсказал сроки следующего подъема заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва, 26 февраля. Новый подъем заболеваемости коронавирусом может наступить в России следующей осенью или зимой. Такое заявление сделал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Распространение коронавирусной инфекции может усилиться в холодное время года, наряду с другими респираторными заболеваниями. Образование коллективного иммунитета к COVID-19 позволит справиться с заболеванием.

Введение масочного режима, социальной дистанции и начало массовой вакцинации от коронавируса способствовало снижению распространения заболевания, обратил внимание Брико. Значительный спад заболеваемости COVID-19 в РФ ожидается к лету.