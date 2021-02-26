Стоимость биткоина упала почти на 10%

Москва, 26 февраля. Самая популярная криптовалюта в ходе торговой сессии в пятницу подешевела почти на 10 процентов.

Стоимость биткоина по состоянию на 10:42 по московскому времени достигла отметки в 44,286 тысячи долларов, понизившись на 9,9 процента. Об этом стало известно из информации портала CoinDesk.

Сообщается, что на 10:46 по Москве цена криптовалюты отмечалась на уровне в 44,421 тысячи долларов (-9,62 процента).

Ранее заслуженный экономист России Андрей Марголин рассказал, почему не считает биткоин перспективной валютой. Взлеты и падения биткоина неизбежны, заявил эксперт корреспонденту Федерального агентства новостей.