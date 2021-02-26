Число зараженных коронавирусом на Украине подскочило сразу после начала вакцинации

Киев, 26 февраля. Число зараженных коронавирусом украинцев за сутки выросло на 50%. Об этом сообщил Минздрав Украины на следующий день после начала вакцинации населения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о 8 147 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией 25 февраля по сравнению с 5 224 зараженными на день раньше. Причину резкого скачка числа зараженных чиновник не назвал. Также в стране не было зафиксировано особо опасного "британского" штамма коронавируса, сообщает ABC.

Ситуация в учреждениях здравоохранения близка к критической, особенно в западных регионах страны, которые оказались особенно серьезно поражены после снятия ограничений в январе этого года.

Ранее Украина заявила о начале массовой вакцинации населения препаратом «Ковишилд» — индийским аналогом вакцины AstraZeneca. При этом сами власти Индии не прививают своих граждан «Ковишилдом», а стараются использоваться оригинальную вакцину или американскую Pfizer.

Украина остается единственной страной в мире, в которой запрещена к использованию российская вакцина «Спутник V».

Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует получить помощь от ООН по программе COVAX, рассчитанной на самые бедные страны мира, лишенным возможности производить или закупать вакцину от COVID-19. Через программу COVAX украинцы рассчитывают на получение вакцин Pfizer и Novavax.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о сокращении числа социальных льгот и пособий на Украине.