Джессика Альба может появиться в новом фильме о докторе Стрэндже

Вашингтон, 26 февраля. Киностудия Marvel может пригласить американскую актрису Джессику Альбу на роль Сьюзан Шторм в сиквеле «Доктора Стрэнджа».

Звезда кино прославилась благодаря картинам «Фантастическая четверка», в которых она исполнила роль Шторм. По слухам, в компании хотят, чтобы Альба вернулась к этой роли в новой картине, выход которой запланирован на 2022 год. В ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» у актрисы, скорее всего, будет эпизодическая роль.

На днях стало известно о планах Marvel по выпуску новых эпизодов о Зимнем солдате и Соколе. Серии выпустят за неделю до премьеры основного шоу.