Беспорядки в Нигере спровоцировали охоту на представителей оппозиции

Ниамей, 26 февраля. Лидер оппозиции Нигера объявлен в розыск после оглашения итогов президентского голосования.

Бывшего премьер-министра республики и главу партии «Нигерийское демократическое движение» Хаму Амаду обвинили в организации массовых беспорядков и призыве к государственному перевороту.

Сотрудники местной жандармерии и антитеррористических сил окружили дом оппозиционера для последующего задержания. Его адвокат утверждает, что правоохранительные органы пытались выполнить операцию без ордера на обыск и арест. По мнению стороны защиты, действия полицейских можно приравнять к похищению.

Эскалация ситуации в Нигере произошла на фоне президентских выборов, которые выиграл преемник действующего лидера Мохамед Базум. Его конкурентом был сторонник Хамы Амаду и бывший президент республики Махаман Усман, оспоривший итоги голосования.

По его словам, победа члена правительственной партии с 55,57% стала результатом фальсификации. Тогда как больше всего голосов набрал кандидат от оппозиции — 50,3% вместо объявленных 44%.

Заявление спровоцировало массовые беспорядки в республике. Граждане жгли автомобильные шины, организовывали поджоги домов и кидались камнями. Во время бунта погибли двое нигерцев, а полиция задержала порядка 470 человек.

Хама Амаду также пытался принять участие в прошедших президентских выборах. Однако его кандидатуру отстранил Конституционный суд в связи с обвинением в торговле детьми, которое ему предъявили в 2014 году.