Популярность земельных участков для строительства домов растет в России

Москва, 26 февраля. Востребованность земельных участков для строительства частных домов увеличилась среди жителей Российской Федерации, заявили аналитики «Авито Недвижимости».

Речь идет об информации за 2020 год: на фоне коронавирусной пандемии люди стали чаще покупать земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах, пишут «Известия».

«Спрос на земельные участки под строительство частных домов увеличился на 37%», — ссылается издание на экспертов.

Привычные для россиян требования к жилью стали пересматриваться на фоне самоизоляции. Городские квартиры перестали удовлетворять нужды людей, к тому же на увеличение спроса на рынке повлиял рост мировых валют: россияне ищут новые способы сохранить свои сбережения, добавили аналитики.

Адвокат Юлия Лотова поделилась с корреспондентом Федерального агентства новостей тонкостями начисления земельного налога для российских пенсионеров. Пожилые граждане страны могут его не выплачивать, если площадь их участка не превышает 600 «квадратов».