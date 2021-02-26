Российские военные проводят масштабные учения на Курилах

Москва, 26 февраля. Масштабные учения российских военных стартовали на Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах принимают участие более тысячи военнослужащих. При этом в учениях задействованы силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ, вертолеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты. Маневрами руководит исполняющий обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа Владимир Белявский.

В ходе первого этапа учений военнослужащие отработали противодесантную оборону. Подразделения были подняты по учебной тревоге, после чего на штатной технике совершили марш на полигоны «Горячие ключи» и «Лагунное». В ходе второго этапа маневров командиры всех уровней отработают вопросы управления подразделениями при борьбе с незаконными вооруженными формированиями.