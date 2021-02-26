МЧС сообщило о пожаре на месте взрыва в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Сообщение о ЧП поступило в утренние часы. Ударная волна задела припаркованные рядом машины. Здание оказалось практически полностью разрушенным.

Инцидент произошел на цокольном этаже девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, сообщает в пятницу региональное управление МЧС РФ.

По предварительной версии, в одном из домов на Мещерском бульваре Канавинского района произошла детонация бытового газа. Подчеркивается, что здание на газифицировано — взорваться мог привезенный баллон. В результате происшествия одноэтажное здание частично обрушилось. Рядом стоящие автомобили получили повреждения.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека. На место инцидента направлена оперативная группа областного главка МЧС.