Оппозиционеры Армении собираются провести митинг у здания парламента

Ереван, 26 февраля. Оппозиция Армении намерена провести митинг у здания парламента. Людей призывают прийти к 12:00 по московскому времени.

Оппозиционеры призвали демонстрантов прийти к зданию парламента страны, чтобы провести акцию протеста. Предположительно, митинг начнется в полдень 26 февраля.

Ранее оппозиционные силы предлагали возвести баррикады около парламентского здания в Ереване, передавало Федеральное агентство новостей. Накануне митингующие начали стягиваться к палаточному лагерю в центре города.