Попова сравнила успехи России и других стран в борьбе с коронавирусом

Москва, 26 февраля. Россия справляется с пандемией коронавируса гораздо успешнее многих других стран. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудники российских научных центров создали уже три прототипа вакцины от коронавируса, напомнила Попова. По мнению главы Роспотребнадзора, этот показатель можно считать «невероятным результатом».

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в российском НИЦ им. Гамалеи. Препарат «Спутник V» получил регистрацию в Минздраве РФ уже в августе 2020 года. Порядка 30 стран по всему миру уже одобрили эту вакцину для применения на своих гражданах.