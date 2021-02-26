Две женщины могут находиться под завалами на месте взрыва в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Сотрудники МЧС разбирают завалы, под которым могут находиться люди. Мощный хлопок стал причиной почти полного разрушения одноэтажного здания у станции метро «Стрелка».

Спасатели разбирают завалы после хлопка, который произошел в одном из домов на Мещерском бульваре Канавинского района.

В результате инцидента пострадал 42-летний мужчина. Он, по предварительным данным, в момент ЧП находился на улице возле здания. Появилась информация, что под завалами могут находиться две женщины. В здании расположен салон красоты. Хлопок стал причиной значительного разрушения, спасатели в оперативном порядке приступили к устранению последствий ЧП.

Известно, что эпицентром взрыва стало кафе, а причиной хлопка, по предварительным сведениям, мог стать бытовой газ. Поскольку здание, где произошло ЧП, не подключено к системе газоснабжения, взорваться мог баллон с газом.