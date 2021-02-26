Представителя России на Евровидении объявят 8 марта

Москва, 26 февраля. Группу или артиста, который представит Россию на Евровидении в 2021 году, объявят 8 марта. В этом году нет никакого открытого отбора конкурсантов.

Скорее всего, уже известно, кто именно поедет в Роттердам от России. Источник телеканала «360» не исключил, что это будет петербургская рэйв-группа Little Big. Эпатажный коллектив должен был представить РФ еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса конкурс отменили.

Возможно, Little Big представит сразу несколько песен на выбор телезрителей. Композицию, с которой может поехать коллектив, определят 8 марта.

Пандемия коронавируса внесла ряд изменений в запланированные на 2020 год мероприятия. В частности отменили многие концерты и международные события. Это коснулось и песенного конкурса. В этом году Евровидение пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая.