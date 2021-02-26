Количество миллионеров в Свердловской области за год выросло на 16%

Екатеринбург, 26 февраля. Декларационная кампания по итогам 2020 года показала рост количества миллионеров и миллиардеров, сообщила замруководителя УФНС по Свердловской области Лидия Исаева.

О доходах свыше 1 млн рублей отчитались 41,6 тысячи человек, и это на 16% выше показателя предыдущего года. Суммы от 1 до 10 млн указали в своих декларациях 40,3 тысячи налогоплательщиков (плюс 16%), от 10 до 100 млн — 1,2 тысячи (плюс 13%), от 100 до 500 млн заработали 148 человек (плюс 11%), а от 500 млн до 1 млрд — 25 граждан.

Более 1 млрд рублей задекларировали 22 человека — на четыре больше, чем в 2019 году. В целом же количество деклараций увеличилось на 18% и составило 537 тысяч, а общая сумма доходов повысилась на 17% — до 335,8 млрд рублей.

Исаева отметила, что на такую динамику повлияло увеличение фонда оплаты труда. В нынешнем году ожидается большой всплеск представления деклараций, связанных с получением налоговых вычетов социального характера. Это вызвано расходами в период пандемии коронавируса, в том числе на обследования и тесты.

Эксперты консалтинговой компании Knight Frank прогнозируют, что сверхбогатых россиян к 2025 году станет на 29% больше, чем сейчас.