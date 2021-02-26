Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших ассистентов НХЛ

Вашингтон, 26 февраля. Капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на единоличное 100-е место по голевым передачам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин минувшей ночью помог своей команде обыграть на домашней арене «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина со счетом 5:2. В третьем периоде нападающий сделал голевую передачу Тому Уилсону.

Результативный пас стал для Овечкина 582-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю 35-летний российский хоккеист вышел на единоличное 100-е место в списке ассистентов в истории лиги.