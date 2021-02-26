Экранные гаджеты могут негативно сказаться на развитии умственных способностей ребенка

Москва, 26 февраля. Неконтролируемое использование экранных гаджетов может стать причиной задержки в развитии речи, внимания, памяти и мышления ребенка, заявили российские ученые.

Ученые Московского городского педагогического университета сделали такое заключение после проведенного исследования влияния цифровой среды на психическое развитие детей. Итоги опубликованы в сборнике «UniverCity: Города и Университеты».

Большая часть современных исследований в этой области касается влияния цифровой среды на отдельные аспекты развития психики, по которым трудно составить общую картину, считают авторы работы. Российские ученые провели комплексное исследование и выяснили, что самые большие риски связаны с экранными гаджетами, которые дети используют для развлечения. Они обнаружили прямую связь между ранним пристрастием к гаджетам и проблемами в развитии высших психических функций. Это становится заметнее в школьном возрасте, отметили авторы проекта.

Использовать гаджеты можно в пределах нормы для развивающих и обучающих целей, но большинство школьников пренебрегают развитием в пользу развлечений. Большая часть родителей не препятствует этому, отметили ученые.

Опасность гаджетов может быть не только для умственного развития, но и физического. Школьница погибла от удара током в ванне, куда уронила стоявший на зарядке телефон. Электротравма оказалась смертельной, ведется проверка.