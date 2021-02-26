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Экранные гаджеты могут негативно сказаться на развитии умственных способностей ребенка

Экранные гаджеты могут негативно сказаться на развитии умственных способностей ребенка

Москва, 26 февраля. Неконтролируемое использование экранных гаджетов может стать причиной задержки в развитии речи, внимания, памяти и мышления ребенка, заявили российские ученые.

Ученые Московского городского педагогического университета сделали такое заключение после проведенного исследования влияния цифровой среды на психическое развитие детей. Итоги опубликованы в сборнике «UniverCity: Города и Университеты».

Большая часть современных исследований в этой области касается влияния цифровой среды на отдельные аспекты развития психики, по которым трудно составить общую картину, считают авторы работы. Российские ученые провели комплексное исследование и выяснили, что самые большие риски связаны с экранными гаджетами, которые дети используют для развлечения. Они обнаружили прямую связь между ранним пристрастием к гаджетам и проблемами в развитии высших психических функций. Это становится заметнее в школьном возрасте, отметили авторы проекта.

Использовать гаджеты можно в пределах нормы для развивающих и обучающих целей, но большинство школьников пренебрегают развитием в пользу развлечений. Большая часть родителей не препятствует этому, отметили ученые.

Опасность гаджетов может быть не только для умственного развития, но и физического. Школьница погибла от удара током в ванне, куда уронила стоявший на зарядке телефон. Электротравма оказалась смертельной, ведется проверка.

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