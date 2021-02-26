Азербайджан передал Армении всех военнопленных

Баку, 26 февраля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал армянской стороне всех военнопленных.

В конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако противостояние было приостановлено только 10 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Москве 11 января 2021 года состоялся саммит с участием президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, посвященный урегулированию ситуации в регионе.

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