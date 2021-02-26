Журавко разозлили «угрозы» украинцев в адрес Москвы

Киев, 26 февраля. Украинцы разжигают ненависть между Киевом и Москвой, устраивая провокации в городах. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Бывший парламентарий рассказал, что в Херсоне выставили провокационные плакаты с угрожающей надписью в адрес России. Согласно обращению, украинцы обещают «испепелить Москву», если РФ «не вернет» Крым. Подобные «угрозы» разозлили экс-депутата.

«Просто бред сумасшедших и дурных! Больше никак это назвать нельзя», — возмутился Алексей Журавко.

По его словам, в современной обстановке нужно искать компромисс и идти на примирение. Однако украинцы только позорят страну, совершая провокационные поступки и пытаясь «угрожать» Москве, считает Журавко.

«Позор тем, кто это придумал, и кто установил!», — подчеркнул бывший парламентарий.

Ранее Алексей Журавко рассказал, чем обернется для Киева отказ от электроэнергии из РФ. Согласно его мнению, украинские власти доиграются до того, что в один прекрасный день энергосистема Украины просто рванет, передавало Федеральное агентство новостей.