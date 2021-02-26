Праздник глобального значения: как отмечают Всемирный день гражданской обороны в России и в мире

В мирное время значение гражданской обороны кажется несущественным. Считается, что подобные мероприятия актуальны лишь в период военных конфликтов. Однако повседневность показывает, что основы гражданской обороны важно знать каждому человеку. Как вести себя при пожаре? Как помочь близким в случае стихийного бедствия? Как действовать для спасения жизни в экстренной ситуации? Знание ответов на эти вопросы, а значит, понимание основ гражданской защиты существенно повышает шансы на спасение своей жизни и окружающих людей.

В России распространением этих знаний, а также спасением населения в чрезвычайных ситуациях занимается МЧС. Эта же структура представляет нашу страну на межправительственном уровне, выступая в качестве партнера Международной организации гражданской обороны. Торжественным днем МОГО признана дата 1 марта. В этот день в 1972 году был принят Устав организации. А страны, присоединившиеся к международному сообществу ГО, празднуют Всемирный день гражданской обороны.

История праздника

Нынешняя организация стала продолжательницей традиций Ассоциации Женевских зон, созданной во Франции в 1931 году. Почти 100 лет назад генерал Джордж Сант-Пол инициировал создание районов и городов, в которых во время военных конфликтов могло бы укрыться мирное население. Речь шла о безопасных зонах, предназначенных для размещения детей, женщин, пожилых людей. Подразумевалось, что все участники военного конфликта признают существование этих зон и не допустят боевых действий на их территории или в непосредственной близости от них.

В 1935 году Ассоциация заручилась поддержкой Лиги Наций, а спустя два года приобрела статус международной. Первые безопасные зоны организованы в Испании во время гражданской войны 1936 года, а спустя год — в Китае и Японии в период межгосударственного конфликта.

После Второй мировой войны стало очевидным, что организация не справилась с возложенными на нее задачами. Слишком мало стран-участниц были привлечены к ее работе. В 1954 году в Берлине состоялась встреча представителей государств в широком формате. В историю она вошла как первая межнациональная конференция по гражданской обороне, давшая старт созданию Международной организации гражданской обороны.

Сегодня она признана едва ли не единственной межправительственной структурой, которая занимается решением вопросов защиты населения на глобальном уровне. В состав МОГО входят 52 государства на правах постоянных членов. Еще 17 стран признаны наблюдателями, другие 17 государств — ассоциированными членами. Среди последних — Россия, которая принимает активное участие в работе организации с 1993 года. А с 2000 года она стала одним из крупнейших государств-доноров, оказывающих гуманитарную помощь другим странам в период военных конфликтов и природных катастроф.

Всемирный день гражданской обороны — традиции празднования

В современном обществе термин «оборона» считают неактуальным, предлагая заменить его словом «защита». О гражданской защите населения в мирное время рассказывают сотрудники МЧС. В этот день они отправляются на встречи со школьниками, учащимися техникумов и институтов, предприятий и организаций, где говорят о значимости мероприятий гражданской защиты, а также о необходимости для каждого человека понимать ее основы.

Праздник преследует главную задачу — привлечение внимания общества к вопросам гражданской обороны и распространение ценных знаний. И без поддержки средств массовой информации его цели оказались бы невыполнимыми. В сотрудничестве со СМИ представители МЧС распространяют информацию о подготовке к стихийным бедствиям, о средствах и методах защиты, о возможностях самозащиты на случай аварий и катастроф.

Также в этот день проводят обучающие семинары, конференции, дни открытых дверей в подразделениях МЧС, а также подводят итоги своей работы. В 1997 году была учреждена медаль МОГО, которой награждают представителей структур гражданской обороны за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе гуманитарных операций. Торжественная церемония вручения тоже проводится 1 марта.