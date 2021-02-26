Подозреваемый в убийстве сахалинец покончил с собой в СИЗО

Южно-Сахалинск, 26 февраля. Сотрудники СК выясняют обстоятельства смерти 31-летнего жителя Сахалина. Его труп найден в камере следственного изолятора.

По данным правоохранителей, подозреваемый в квартире у приятеля распивал спиртное с еще одним знакомым. С ним у фигуранта и возник конфликт. Сахалинец жестоко избил своего оппонента. Эксперты считают, что жертве было нанесено около 50 ударов. Затем фигурант несколько раз приложил к телу жертвы раскаленный утюг. Пострадавший умер на месте, сообщал телеканал «360».

Гражданина задержали и отправили в СИЗО. Согласно основной версии, в камере он покончил с собой.

В Омске двое приятелей устроили застолье, а затем поругались из-за сломанного бачка от унитаза. В результате конфликта один из мужчин избил другого. Потерпевший скончался от побоев, сообщал ФАН.