Ильхам Алиев настаивает на соблюдении договоренностей по Карабаху

Баку, 26 февраля. Договоренности по Нагорному Карабаху должны сохраняться независимо от внутренней ситуации в Армении. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Стоит отметить, что боевые действия на территории Нагорного Карабаха между Ереваном и Баку возобновились в сентябре 2020 года. Благодаря содействию России и усилиям президента Владимира Путина стороны сумели подписать мирные договоренности для стабилизации ситуации в регионе.

Ильхам Алиев заявил, что мирные соглашения по Карабаху должны исполняться независимо от сложившейся в Армении ситуации.

Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Армении и командующий миротворцами ВС РФ в Карабахе обсудили возвращение пленных.