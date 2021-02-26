Президент разделенного Кипра приветствует стремление ООН помочь в мирных переговорах

Никосия, 26 февраля. Президент греческой части этнически разделенного Кипра Никос Анастасиадис заявил, что встретится с лидером турецких киприотов Эрсином Татаром в апреле при посредничестве ООН.

Администрация Татара не давала никаких официальных комментариев по будущим переговорам, сообщает ABC.

Ранее на этой неделе 24 февраля генсек ООН Антонио Гутьерреш предложил лидерам обеих этнических частей Кипра провести неформальную встречу при посредничестве Объединенных Наций. Встреча должна пройти 27-29 апреля в Женева, а ее целью обозначен как «определение наличия общих интересов сторон, чтобы в ходе переговоров выработать долгосрочное решение проблемы Кипра в обозримом будущем».

На встречу также будут приглашены представители трех гарантов независимости Кипра — министры иностранных дел Турции, Великобритании и Греции. Президент греческого Кипра Никос Анастасиадис заявил, что решительно настроен найти общий язык с главой Северного Кипра Эрсином Татаром.

ООН регулярно пытается регулировать кипрский кризис, однако все попытки, включая последние переговоры в 2017 году завершились полным провалом. Только Турция признает Северный Кипр, образовавшийся в результате военного вторжения 1974 года. Споры вокруг Кипра разгорелись с новой силой, когда в Средиземном море были обнаружены большие запасы углеводородов. Турция намерена использовать Северный Кипр, чтобы получить доступ к морским месторождениям газа.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Турция намерена выстроить дружеские отношения с администрацией нового президента США Джо Байдена.