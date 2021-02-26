Подросток предстанет перед судом за убийство учительницы под Новосибирском

Новосибирск, 26 февраля. Дело подростка, зверски зарезавшего свою учительницу, направили в суд. Родители школьника сами сдали его полиции. Подтверждением личности убийцы стал также звонок погибшей.

СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего мальчика, который убил и ограбил 56-летнего завуча сельской школы.

По версии следствия, преступление произошло ночью 9 июля 2020 года в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области. Находясь в наркотическом опьянении, юноша залез через окно в квартиру педагога. Хозяйка заметила подростка, разгорелся конфликт, в ходе которого мальчик убил пожилую женщину ножом.

При этом несовершеннолетний нанес ей не менее 20 ударов холодным оружием. От полученных ран женщина скончалась на месте происшествия. После чего молодой преступник вынес из квартиры женщины имущество на 10,7 тыс. рублей и убежал. Материалы дела направлены в суд.

Подросток ударил свою учительницу по лицу, сообщал ранее портал Deita. Инцидент произошел в одной из школ Якутии. Десятиклассник позволил себе поднять руку на педагога. Женщину госпитализировали.