Астролог рассказал, как узнать свое предназначение по дате рождения

Многие задаются вопросом, можно ли узнать свое предназначение, используя дату рождения. Можно, уверен таролог, астролог и нумеролог Вадим Безделев. В комментарии ФАН он рассказал, как человек может узнать, для чего он пришел в эту жизнь и в каком направлении ему следует идти.
Вадим Безделев создал методику, которая построена на нумерологии. Ее название — нейроцифрология. Она помогает человеку познать себя при помощи цифр, причем не любых, а тех, которые напрямую связаны с ним. Например, это дата рождения. В ней заложена определенная программа для человека, которой желательно следовать, но для того, чтобы идти по этому назначению, нужен «навигатор».
«Иначе можно запутаться и свернуть не туда. А если человек не идет по предназначенному ему пути, то его жизненный путь в несколько раз тяжелее: и проблем в жизни много, и здоровья нет, и личная жизнь хромает, и карьера не идет, и все в целом как-то не складывается. Многие называют это черной полосой. Здесь и приходит на помощь нейроцифрология. На самом деле знание нейроцифрологии значительно упрощает жизнь, так как она помогает найти определенные ориентиры (как дорожные указатели), по которым человеку будет легче двигаться», — пояснил Вадим Безделев.
Собеседник Федерального агентства новостей обратил внимание, что узнать свое предназначение не так легко, так как придется изучить дату рождения со всех сторон, а именно:
• узнать свои таланты и потенциал;
• профессиональные задатки;
• узнать кармические задачи (то, с чем человеку придется сталкиваться в жизни, чтобы пройти определенные уроки);
• осознать свою сущность;
• определить родовую программу;
• рассчитать код жизненного пути (один из самых полезных навигаторов по жизни);
• найти свои сильные и слабые стороны;
• узнать, из-за чего могут быть проблемы со здоровьем и как можно повысить иммунитет;
• изучить свой финансовый код (поможет найти источники, через которые с большей легкостью могут прийти деньги).
По словам Вадима Безделева, осознав и приняв все это, ваш жизненный путь станет в разы легче, так как вы будете знать, куда идти, что делать, на что направить силы, каким образом себя вести и так далее. В этом и заключается смысл предназначения, потому что так вы слышите себя и понимаете, в какую сторону вам нужно двигаться. Однако каждый человек может повлиять на числа жизни и изменить их на те, которые необходимы для достижения баланса. Поэтому не стоит воспринимать расчеты как строгий приговор.
«Итак, получается, что универсального расчета, который бы за минуту мог рассказать, зачем я живу, какова моя цель в этой жизни, — нет. Нужно комплексно оценивать ту информацию, которая содержит в себе дата рождения, так как, согласитесь, было бы крайне странно, что предназначение человека (смысл его существования) просчитывается за пару минут. Поэтому, если хочется узнать свою цель существования, нужно детально изучить то, что кроется в вашей дате рождения. И запомните, нейроцифрология — не таблетка от несчастий, а лишь помощник в достижении лучшей жизни», — заключил Вадим Безделев.