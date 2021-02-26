Астролог рассказал, как узнать свое предназначение по дате рождения

Многие задаются вопросом, можно ли узнать свое предназначение, используя дату рождения. Можно, уверен таролог, астролог и нумеролог Вадим Безделев. В комментарии ФАН он рассказал, как человек может узнать, для чего он пришел в эту жизнь и в каком направлении ему следует идти.

Вадим Безделев создал методику, которая построена на нумерологии. Ее название — нейроцифрология. Она помогает человеку познать себя при помощи цифр, причем не любых, а тех, которые напрямую связаны с ним. Например, это дата рождения. В ней заложена определенная программа для человека, которой желательно следовать, но для того, чтобы идти по этому назначению, нужен «навигатор».

«Иначе можно запутаться и свернуть не туда. А если человек не идет по предназначенному ему пути, то его жизненный путь в несколько раз тяжелее: и проблем в жизни много, и здоровья нет, и личная жизнь хромает, и карьера не идет, и все в целом как-то не складывается. Многие называют это черной полосой. Здесь и приходит на помощь нейроцифрология. На самом деле знание нейроцифрологии значительно упрощает жизнь, так как она помогает найти определенные ориентиры (как дорожные указатели), по которым человеку будет легче двигаться», — пояснил Вадим Безделев.

Собеседник Федерального агентства новостей обратил внимание, что узнать свое предназначение не так легко, так как придется изучить дату рождения со всех сторон, а именно:

• узнать свои таланты и потенциал;

• профессиональные задатки;

• узнать кармические задачи (то, с чем человеку придется сталкиваться в жизни, чтобы пройти определенные уроки);

• осознать свою сущность;

• определить родовую программу;

• рассчитать код жизненного пути (один из самых полезных навигаторов по жизни);

• найти свои сильные и слабые стороны;

• узнать, из-за чего могут быть проблемы со здоровьем и как можно повысить иммунитет;

• изучить свой финансовый код (поможет найти источники, через которые с большей легкостью могут прийти деньги).

По словам Вадима Безделева, осознав и приняв все это, ваш жизненный путь станет в разы легче, так как вы будете знать, куда идти, что делать, на что направить силы, каким образом себя вести и так далее. В этом и заключается смысл предназначения, потому что так вы слышите себя и понимаете, в какую сторону вам нужно двигаться. Однако каждый человек может повлиять на числа жизни и изменить их на те, которые необходимы для достижения баланса. Поэтому не стоит воспринимать расчеты как строгий приговор.