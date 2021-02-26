Стоимость дороги к саратовскому аэропорту Гагарин завысили на 97 млн рублей

Саратов, 26 февраля. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства». По информации следствия, были допущены нарушения при заключении контракта на строительство северного автодорожного подхода к аэропорту «Гагарин».



Во время приемки выполненных работ был неправильно использован индекс перевода в текущие цены, что привело к необоснованному увеличению суммы на 97 млн рублей.



Специалист по закупкам Дарья Ф. рассказала корреспонденту ФАН, что в данной ситуации не исключена обыкновенная юридическая ошибка.

«Уверена, что огромную переплату будут объяснять «человеческим фактором». Конечно, при заключении контрактов на миллиарды рублей не исключены ошибки на миллионы, так действительно бывает часто, особенно с данным индексом. Другое дело, что должно быть несколько «фильтров», исключающих подобные ситуации. Нельзя исключать и вероятность сговора. Следствию придется серьезно поработать, чтобы докопаться до истины», — отметила эксперт.

Ранее житель Саратова получил взятку за помощь с аукционами на установку дорожных камер. Общая сумма взятки должна была составить 200 тысяч.