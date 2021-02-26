Крупные победы на севере и интервью инструкторов — что произошло в ЦАР 24-25 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) за 24-25 февраля 2021 года.

События в западной части страны

На северо-западе ЦАР возобновилась масштабная контрнаступательная операция. Правительственные войска (FACA) 23 февраля освободили от боевиков город Босангоа. Об успехах армии сообщил премьер-министр республики Фирмен Нгребада.

Для всей страны освобождение Босангоа имеет не меньшее символическое значение, чем недавнее восстановление контроля над трассой RN3 с Камеруном. Этот город считался неофициальной столицей мятежного экс-президента Франсуа Бозизе и его сторонников из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).



Опальный политик обосновался там, когда Конституционный суд отклонил его кандидатуру для участия в декабрьских выборах президента. В Босангоа Бозизе проводил встречи со своими союзниками, главарями бандформирований, председателем Экономического сообщества стран Центральной Африки Жильберто да Пьедаде Вериссимо и представителем Генсека ООН в ЦАР Франсуа Лунсени Фоллом.

Потеря Босангоа стала сильным репутационным ударом. Боевики лишились крупной ресурсной базы. Бандформирования и верные Бозизе люди бегут к границе с Чадом в город Маркунда. По предварительным данным, там же сейчас находится и бывший президент ЦАР.

RCA : reprise de la ville de Bossangoa par les FACA, les rebelles se retirent https://t.co/b4G4Iay4jb #Centrafrique pic.twitter.com/F287e18BaF — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 24, 2021

Уже на следующий день центральноафриканская армия при поддержке российских инструкторов вновь пошла в наступление. На этот раз целью стал город Бозум — операция готовилась с конца января. Как уточнил советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров, российские специалисты помогли спланировать операцию.

FACA наступали с трех сторон по дорогам от Босангоа, Буара и Боссемптеле. К середине 25 февраля армия установила контроль над Бозумом, попутно освободив населенные пункты Бояли и Бензамбе.



В последнем городе располагается дом экс-президента Бозизе. Лучшей оценкой результатов его правления стало то, что местные жители сожгли дом опального политика, сразу же как населенный пункт покинули радикалы из CPC.





Боевики, понеся значительные потери, бежали из Бозума на северо-восток страны в сторону границы с Суданом.



В окружении правительственных войск оказались несколько крупных групп радикалов. В настоящий момент военнослужащие совместно с жандармами ведут планомерную зачистку «котлов». Российские специалисты помогают FACA в обеспечении безопасности на освобожденных трассах.

#Bozoum est libéré par les #FACA et leurs alliés !



Bientôt, la #Centrafrique sera sous le contrôle des forces nationales et nous pourrons recommencer à reconstruire notre pays ensemble. pic.twitter.com/18YZvdqQmt — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 25, 2021



Значительно южнее от этих мест в городе Берберати произошли провокации со стороны группировок из CPC. Формально с ними ранее было достигнуто соглашение о сложении оружия, но накануне по военнослужащим FACA был открыт огонь.



По сообщениям оппозиционного издания Corbeau News, боевики наращивают силы в 30 км от Берберати, свозят туда оружие и боеприпасы, и планируют наступление на город.

RCA : Berberati, les soldats FACA, les gendarmes et les policiers sont en route pour déloger les rebelles de la CPC https://t.co/uCUfrMp6Gy #Centrafrique pic.twitter.com/PIE7qTqmvL — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 23, 2021

В районе города Гага неизвестная вооруженная группа перекрыла одну из дорог и требует с местных жителей платы за проезд. Для зачистки трассы в район населенного пункта направлены правительственные подразделения.

RCA : présence signalée des rebelles de la CPC dans les localités de Gaga, des scènes de braquage enregistrés https://t.co/G7C3kJb5MV #Centrafrique pic.twitter.com/FXPmd4YkfK — Corbeau News Centrafrique (@CorbeauNews) February 25, 2021

События в центральной части страны



После освобождения Бамбари и Иппи от боевиков обстановка в городах практически полностью вернулась в мирное русло. FACA совместно с полицией и жандармами проводит операции по выявлению «спящих ячеек» боевиков, маскирующихся под мирных жителей. Идет поиск схронов с оружием.



Кроме того, местные жители сообщают, что к ним в дома приходили неизвестные «белые люди», которые просили распространять слухи, дискредитирующие Россию и русских.

#Centrafrique #RCA



Un citoyen de #BAMBARI raconte que des blancs de nationalité non identifiée sont venus à BAMBARI et ont essayé de manipuler les opinions de la population, les persuadant de discréditer les Russes. pic.twitter.com/YaiDwpbP3l — centrafricain (@CENTRO20_21) February 24, 2021

По некоторым данным, бандформирования не отказываются от планов вернуть контроль над Бамбари и проводят перегруппировку сил. Численность атакующих может достигать до тысячи человек.



Одновременно с этим данные разведки подтверждают факт выхода боевиков из города Бриа. 24 числа в городе при содействии миротворцев ООН было сожжено 235 единиц оружия, изъятого у населения. Однако на опубликованных кадрах видны лишь устаревшие винтовки и охотничьи ружья. И ни одного автомата Калашникова – основного оружия местных боевиков. Судя по всему, это была обыкновенная пиар-акция для отвлечения внимания, тогда как радикалы в городе по-прежнему хорошо вооружены.

#CARcrisis

235 armes ont été brûlées à #Bria (#Centrafrique) dans le cadre d'un projet de réduction des violences communautaires.



Étrangement, pas d'AK47 parmi les armes anciennes et improvisées. Cela peut être l'un des moyens de livrer illégalement des armes aux malfaiteurs. pic.twitter.com/nWyk2Woez6 — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) February 24, 2021



Настоящее разоружение боевиков прошло в лагере PK11 недалеко от столицы страны. Более 200 бойцов из «Союза за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) Али Дарасса, формально сохранившие нейтралитет до наступления в Бамбари, согласились передать все свое вооружение представителям Операции по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR).

.#UEPNDDRRenAction! Démarrage ce 25 fev. 2021 à #Bégoua des opérations de désarmement des 217 combattants de la séleka rénovée, basés depuis 8 ans au Camp #RDOT, PK 11. Le coup d'envoi a été donné par @STouatena en présence de la @UN_CAR. @GouvCF @WorldBank. pic.twitter.com/jIF23OrZE5 — uepnddrrcaf (@uepnddrrcaf) February 25, 2021

Политика



Параллельно тяжелейшим поражениям на северо-западе страны «Коалиция патриотов за перемены» обнародовала коммюнике, в котором призвала власти ЦАР передать под их контроль все города, освобожденные ранее правительственными войсками. Также в документе говорится о намерении бандформирований начать наступление на Банги, чтобы «свергнуть режим Туадера».



Письмо было подписано руководством CPC еще 21 февраля, когда боевики не потеряли свою «столицу» Босангоа и город-перекресток Бозум. Сейчас же данный документ выглядит оторванным от реальности и больше похож просто на официальное объявление войны.

Le communiqué de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC). Ils exhortent les groupes armés à reprendre les villes qu'ils avaient perdues aux mains des FACA.



On dirait qu'ils ne veulent pas négocier la paix pour #Centrafrique. pic.twitter.com/Sbg5CYOzeV — Grégoire Cyrille Dongobada (@GDongobada) February 24, 2021

В Банги состоялась пресс-конференция министра общественной безопасности Анри Ванзе Лингисара и представителя российских инструкторов и «Содружества офицеров за международную безопасность» Александра Иванова.



Чуть ранее Иванов дал интервью изданию Lengo Songo, в котором раскрыл особенности работы российских специалистов в ЦАР. По его словам, в настоящее время в стране находятся 475 российских инструкторов, которые прибыли в соответствии с регламентом Совбеза ООН. Иванов добавил, что россияне не участвуют в боевых действиях, а лишь оказывают консультационную помощь правительственным силам.

Aujourd'hui à #Bangui a eu lieu une conférence de presse conjointe du Ministre de la Sécurité publique de la #Centrafrique Henri WANZET-LINGUISSARA avec Alexandre Ivanov, le représentant des instructeurs #russes de la communauté des officiers chargés de la sécurité internationale pic.twitter.com/ab339A96oN — Serge Amadou (@serge_amadou) February 25, 2021

Выступление Иванова совпало с решением властей ЦАР заблокировать доступ к сайтам новостных изданий Corbeau News и Letsunami на территории страны.



Причиной послужили многочисленные публикации непроверенных данных и откровенной дезинформации. В качестве примеров был приведен случай, как недавно Corbeau News пыталось выдать видеоролик с попавшим в плен к боевикам военнослужащим FACA за доказательство захвата радикалами российского инструктора. Также агентство отметилось фейками про якобы сбитый в ЦАР российский вертолет, а их коллеги из Letsunami вовсе предоставляли боевикам свое СМИ в качестве информационной платформы.

Как отметили в правительстве, своими вбросами оба СМИ намеренно нагнетают информационную обстановку, пытаясь вызвать панику, чтобы потом представить и показывая, что население страны враждебно относится к правительственным силам.



???????? @CorbeauNews Le gouvernement centrafricains bloque l’accès au site de Corbeaunews-#Centrafrique sur son territoire https://t.co/z4Prn2QJU9 — 236 News ???????? (@236News) February 25, 2021

Но и помимо заблокированных ресурсов в ЦАР есть порталы, распространяющие фейки. Например, Voa Afrique сообщило о том, что камерунские водители грузовиков обвинили FACA в неисполнении своих обязанностей по охране трассы Белоко – Банги. Якобы с 22 февраля боевики совершили четыре нападения на колонны грузовиков, из-за чего со стороны Камеруна скопилось уже почти 900 фур, так как их водители бояться ехать по ЦАР.

Никаких доказательств нападений или скоплений грузовиков не приводится. В то время как прибытие грузовиков с продовольствием в Банги широко освещалось центральноафриканскими СМИ.

Данная кампания по дезинформации в отношении положения в ЦАР вызвала критику среди журналистов издание Nouvelles+. Они обвинили западные и особенно французские СМИ в отсутствии объективности в освещении ситуации в республике.



Как отметили центральноафриканские журналисты, их западные коллеги предпочитают игнорировать в своих новостях успехи FACA, и больше внимания уделяют вооруженным бандформированиям, которые представляют в образе «демократической оппозиции» или «повстанцев».

В ООН прошло заседание Совета Безопасности по ситуации в Центральноафриканской Республике. Наиболее радикальную позицию заняла Франция, Представители европейской страны пригрозили санкциями тем, кто «активно подрывает мирный процесс». Также Париж в очередной раз потребовал от властей республики немедленно начать переговоры с боевиками.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выстцпил с инициативой увеличить численность миротворческого контингента в ЦАР. Однако российская сторона заметила, что для обеспечения безопасности куда эффективнее было бы ослабить оружейное эмбарго в отношении Банги. Это позволило бы властям республики лучше противодействовать бандформированиям.

Общество



Свое отношение к предложениям о переговорах с группами боевиков из CPC продемонстрировали жители Банги. Несколько сотен человек пришли к штаб-квартире Экономического сообщества стран Центральной Африки (CEEAC) с протестами.

«Мы собрались здесь, чтобы объявить нашу позицию CEEAC, в частности, отдельным политикам в Анголе и Чаде, которые поддерживают намерения бандитов CPC. Мы против диалога с преступниками, они должны сдаться полиции и предстать перед судом. Почему бандитов сажают за стол переговоров? Они не представители нашего народа, они представляют коррумпированные интересы преступников, таких как Бозизе и его боссов в Чаде, Анголе и Франции», – прокомментировал один из участников акции протеста.

#Centrafrique L'instrumentalisation d'ados par le pouvoir pour aller "protester" contre la #France et la @CEEAC_ECCAS continue. Encore ce matin à Bangui. Un double langage, au moment ou Baïpo-Temon prétend vouloir "apaiser" les relations avec la France. #CARCrisis @FranceBangui pic.twitter.com/5AzxmQmJZb — Eve Malonga - LNC (@evemalonga) February 25, 2021

Издание Le Potentiel Centrafricain опубликовало статью специалиста по международным отношениям Жако Белла, в которой он призывает к укреплению сотрудничества с Россией.

В качестве главного тезиса аналитик выделят то, что всего за три года Москва внесла значительный вклад в дело обеспечения безопасности его страны. И если бы все партнеры ЦАР действовали также эффективно, то республика давно бы вышла из кризиса.

Отельную благодарность Жако Белла высказал российским инструкторам, которые в короткие сроки смогли реформировать FACA.

Экономика

Всемирный банк планирует к 2030 году выделить не менее 55 миллионов долларов США на образовательные проекты в ЦАР. Представитель международной финансовой организации посетил перспективные объекты проектов, для оценки развития программ спонсирования.

#Centrafrique : La banque mobilise 30 milliards de FCFA pour deux projets d’éducation. Son Représentant résident Han Fraeters a visité ce 24 février les projets financés par cette institution bancaire à Bangui. https://t.co/uEZeXanl31 @BM_Afrique @UNICEF_CAR @GouvCF @RFIAfrique pic.twitter.com/hPQiq57OGr — Oubangui Médias (@MediasOubangui) February 24, 2021

Африканский банк развития и власти ЦАР подписали соглашение о предоставлении более 45 миллионов долларов США на модернизацию аэропорта в Банги и обеспечение продовольственной безопасности в префектурах Кемо и Уака.



Из этой суммы на реконструкцию воздушной гавани будет потрачено около 18,5 миллионов долларов. Остальные 27 миллионов долларов пойдут на реализацию проекта обеспечения продовольственной безопасности ЦАР.