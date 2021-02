Протесты в Боливии: сторонники Эво Моралеса обвиняют врачей в подрыве государства

Массовые акции протеста, бунты и столкновения с полицией продолжаются в Боливии. Очередные демонстрации прошли в Ла-Пасе, где врачи требуют вернуть им право на забастовки во время пандемии.

Забастовки в стране начались 1 февраля, когда президент Луис Арсе ввел закон о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Врачи заявили, что документ противоречит конституции и ограничивает их право на протест, сообщает Global News.

Лидер профсоюза учителей Хосе Луис Альварес заявил в интервью: все общественные организации должны быть независимыми.

Союз здравоохранения страны поддержал забастовку. Его пресс-секретарь Фернандо Ромеро призвал Арсе «не нарушать конституцию страны».

В некоторых районах Ла-Паса появились группы сторонников социалистической партии «Движение к социализму» (MAS), которую возглавляет бывший президент Боливии Эво Моралес.

