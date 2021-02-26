Протесты в Боливии: сторонники Эво Моралеса обвиняют врачей в подрыве государства

Массовые акции протеста, бунты и столкновения с полицией продолжаются в Боливии. Очередные демонстрации прошли в Ла-Пасе, где врачи требуют вернуть им право на забастовки во время пандемии.

Бунт врачей

Забастовки в стране начались 1 февраля, когда президент Луис Арсе ввел закон о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Врачи заявили, что документ противоречит конституции и ограничивает их право на протест, сообщает Global News.

Лидер профсоюза учителей Хосе Луис Альварес заявил в интервью: все общественные организации должны быть независимыми.

«Это борьба всех общественных организаций за право быть независимыми от государства. Мы вышли против попытки заставить нас замолчать и наказать за право на социальный протест», — объявил он.

Союз здравоохранения страны поддержал забастовку. Его пресс-секретарь Фернандо Ромеро призвал Арсе «не нарушать конституцию страны».

«Ситуация может привести к гибели людей. Мы требуем от президента Луиса Арсе прекратить преследования, — призвал Ромеро, — перестать нарушать конституцию государства, иначе путь, по которому пойдет страна, будет очень трагичным и болезненным для всех».

Ответ боливийских социалистов

В некоторых районах Ла-Паса появились группы сторонников социалистической партии «Движение к социализму» (MAS), которую возглавляет бывший президент Боливии Эво Моралес.

????????In #Bolivia caravans and caminatas have replaced massive concentrations usually held by the Movement Towards Socialism, in response to Covid-19.



????Nevertheless, there are big crowds along the route who’ve come out to hear from the candidates and Evo. pic.twitter.com/p0N7SUlhbF — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ????ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) February 24, 2021

Сторонники партии на своих демонстрациях поддерживают кандидатов от MAS. Региональные выборы в Боливии назначены на 7 марта.

En esta recta final rumbo a las subnacionales, el MAS-IPSP avanza unido hacia la victoria como lo muestra Quillacollo querido, que recorremos con nuestro candidato a Alcalde del municipio, Héctor Villarroel. pic.twitter.com/FlzNfULWxR — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 25, 2021

Мнения об истинных целях участников протестных акций расходятся. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что на беспорядки вышли вовсе не медработники.

«Они не рабочие, они — правые террористы, которые осуществили государственный переворот в 2019 году и пытаются подорвать правительство Арсе, избранное народом», — пишет пользователь sara mendoza.

«Моя семья родилась и выросла, и живет в Боливии. Все это (обвинения в адрес MAS. — Прим. ФАН) ложь! MAS — от народа! Эво — от народа!» — пишет Shaun Vargas.

Эво Моралес покинул пост президента Боливии 10 ноября 2019 года под давлением руководства вооруженных сил и международного сообщества. При поддержке Организации американских государств (ОАГ) и США временным президентом Боливии стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Она обещала провести внеочередные выборы в начале прошлого года, но с тех пор трижды переносила общенародное голосование.

Сторонник Моралеса и член партии «Движение к социализму» (MAS) Луис Арсе одержал победу в первом туре президентских выборов 18 октября 2020 года. Голоса за него отдали 52,4% избирателей.

Одной из главных задач в работе правительства Арсе остается развитие системы здравоохранения в период пандемии COVID-19. В конце января Боливия получила первую партию вакцины «Спутник V». 24 февраля Луис Арсе сообщил о начале поставок в страну китайского препарата Sinopharm.

Чрезвычайное положение

В ночь на 24 февраля Луис Арсе подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в Боливии. Страна является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств Южной Америки.

В стране зарегистрировано более 247 тыс. случаев заболевания COVID-19 при населении в 11,6 млн человек. Более 11,5 тысяч скончались. Неблагоприятная ситуация в сфере здравоохранения заставила правительство Арсе обратиться за помощью к Кубе и Венесуэле.

Подписанный закон позволяет привлекать иностранных врачей «в случаях, когда в стране нет людских ресурсов». Профсоюз медиков настаивает, что власти отдают предпочтение иностранной рабочей силе в то время, как в Боливии огромное количество безработного молодого населения. Молодежь, не имеющая прямого отношения к здравоохранению, стала основной силой в протестах против MAS.