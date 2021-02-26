Хлопок возле метро в Нижнем Новгороде уничтожил здание

Нижний Новгород, 26 февраля. Сотрудники экстренных служб стянуты в район одной из станции метро в Нижнем Новгороде, где прогремел мощный хлопок.

По предварительным данным, взрывная волна повредила несколько припаркованных рядом машин и почти полностью разрушила расположенное поблизости одноэтажное здание. По неофициальной версии, мог сдетонировать газ.

В Москве на Прибрежном проезде произошел взрыв, который привел к возникновению пожара. Причиной хлопка стала детонация газа в помещении бытового назначения, сообщал ФАН.