Названы основные признаки финансовых пирамид

Москва, 26 февраля. Финансовая пирамида является одним из популярных способов обмана жителей России, которые хотят увеличить свои сбережения в условиях низких ставок по вкладам.

ЦБ в прошлом году выявил в РФ 222 организации с признаками финансовых пирамид. Они обещают доверчивым инвесторам вкладывать средства в высокодоходные предприятия, но не могут документально подтвердить подобную деятельность. Гарантия высокой доходности запрещена законом о фондовом рынке. Однако подобные компании активно рекламируют свои услуги в соцсетях, пишет ПРАЙМ.

«Предложения фиксированной доходности при довольно путаных сведениях о гарантиях этой доходности и о руководстве компании — это один из признаков финансовой пирамиды», — рассказал эксперт Михаил Алексеев.

У аналитиков вызывают подозрения не только обещания 100% доходности, но и гарантия сохранности вложенных средств — это работает при определенных условиях только в случае с банковскими депозитами. К тому же любые договоры подобного рода необходимо подписывать при личном присутствии, однако мошенникам достаточно лишь копии подписи клиента.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал потребителям, как правильно общаться с компаниями, предлагающими форекс-услуги. Россиянам напомнили о важности сохранения бдительности.