Врач объяснила опасность изменения цвета радужки глаз

Москва, 26 февраля. Принудительное изменение радужки глаз может иметь негативные последствия: вводимые вещества способны вызвать атрофию зрительного нерва.

Цвет глаз меняется с течением времени, с возрастом они выцветают из-за уменьшения количества пигмента в радужной оболочке. Особенно это присуще людям со светлыми глазами. Как можно безопасно изменить цвет глаз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Ирина Лещенко.

Хирургические способы изменения цвета глаз — это вредительство, которое может в итоге лишить зрения, считает врач. Безопасно изменить цвет хоть на золотой в крапинку можно при помощи контактных линз.

Также врач напомнила о важности защиты глаз от ультрафиолетового излучения. Солнцезащитные очки должны носить все, независимо от цвета глаз и светочувствительности. У каждого она индивидуальна, при повышенной светочувствительности очки могут пригодиться не только на улице, но и в помещении, подчеркнула офтальмолог.

Иногда в природе встречается гетерохромия — разный окрас радужной оболочки глаз. Такая особенность встречается у кошек, собак и даже людей. Это явление довольно редкое и необычное, один глаз может быть голубого цвета, а второй чаще карий. О разноглазых кошках и Девиде Боуи пишет интернет-издание «Ридус».