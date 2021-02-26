Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия

Подлодка «Северодвинск» впервые выполнит залп гиперзвуковыми «Цирконами»

Подлодка «Северодвинск» впервые выполнит залп гиперзвуковыми «Цирконами»

Москва, 26 февраля. Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» совершит залповую стрельбу гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Испытания ракет пройдут до конца 2021 года. При этом «Северодвинск» выполнит пуск из надводного и подводного положений, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, передает РИА Новости.

«Серией стрельб с «Северодвинска» должны завершиться государственные испытания ракетного комплекса, после чего будет принято решение о его принятии на вооружение как в составе надводных, так и в составе подводных носителей», — пояснил источник.

Ранее замглавы министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что государственные испытания ракеты «Циркон» будут завершены в 2021 году. Он также добавил, что серийное производство новых гиперзвуковых ракет планируется запустить в 2022 году.

Новости партнеров