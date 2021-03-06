Туроператор назвал российские «Венеции» и «Барселоны»

Москва, 6 марта. Руководитель пресс-службы одного из российских туроператоров Лариса Аханова рассказала ФАН о том, что за период пандемии в России появились свои «Венеции» и «Барселоны» — туристические «мекки», притягивающие огромное количество отдыхающих.

По словам Ахановой, переполненность традиционных российских летних курортов приведет к тому, что в 2021 году повысится интерес к альтернативным направлениям для отдыха.

«За время пандемии в России появились свои «Венеции» и «Барселоны». Ярким примером «овертуризма» [термин, который используется для описания негативных последствий массового туризма. — Прим. ФАН] стали Ялта, Сочи, Калининград, — сообщила эксперт. — Неудивительно, что в этом году интерес сместится на новые и менее раскрученные места».

Лариса Аханова предположила, что переполненный Южный берег Крыма может уступить популярность Западному побережью с такими курортами, как Евпатория, Песчаное, Новофедоровка и Саки.

«Туристы распробовали бесконечные песчаные пляжи и высоко оценили «крымские Мальдивы», — подчеркнула представитель туроператора. — Кроме того, эта часть полуострова не так загружена и представляет хорошее соотношение «цена-качество». А еще здесь необычный культурный микс из различных религий, которые определяют уникальность и самобытность этих мест».

Тем, кто хочет отдохнуть, как в Сочи, но дешевле минимум на 30%, эксперт советует обратить внимание на соседнюю Абхазию, где купаться можно с конца апреля по октябрь. Также стоит посмотреть в сторону менее раскрученного курорта Туапсе.

В заключение Лариса Аханова назвала альтернативы отдыха на Балтийском побережье.

«Альтернативой загруженному Калининграду могут стать курорты на берегу Финского залива в Ленинградской области, — отметила собеседница ФАН. — Это Сестрорецк, Зеленогорск, Комарово. Купальный сезон на побережье Финского залива — с середины июля до конца августа, он идеально подходит тем, кто не любит жару и любит совмещать пляжный отдых с экскурсиями. До Санкт-Петербурга от этих курортов менее 70 км».

Ранее руководитель PR-отдела одного из крупнейших туроператоров России Алена Хитрова рассказала ФАН, когда планировать летние поездки по России, и назвала популярные направления туризма.