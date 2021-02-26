Насмерть сбившего двух подростков жителя Улан-Удэ арестовали на два месяца

Улан-Удэ, 26 февраля. Железнодорожный суд избрал меру пресечения для водителя Lexus, которого подозревают в смерти двух несовершеннолетних. Ближайшие два месяца фигурант проведет в СИЗО.

По версии правоохранителей, иномарка на высокой скорости сбила подростков на пешеходном переходе, пострадавшие скончались на месте происшествия. Автомобиль принадлежал сожителю сестры обвиняемого.

Следователи полагают, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину, после чего оправился кататься по городу. В какой-то момент злоумышленник не увидел школьников и наехал на них. Водителя-нарушителя задержали, против него завели уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее ФАН писал о страшном ДТП, в котором погибли три жителя Якутии. По предварительным данным, виновник аварии вылетел на полосу встречного движения.