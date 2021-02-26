В центре Еревана собираются сторонники оппозиции

Ереван, 26 февраля. Сторонники армянского оппозиционного движения начали собираться в палаточном лагере, который разместили демонстранты в центре Еревана, сообщают журналисты с места событий.

Согласно полученным данным, на проспекте Баграмяна были установлены около двух десятков палаток возле здания парламента. Законодатели должны начать заседание в десять утра по московскому времени.

На месте сбора демонстрантов дежурят правоохранители, движение по проспекту было ограничено.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что лидер оппозиции Армении призвал сооружать баррикады у здания парламента.