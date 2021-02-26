Алексей Агранович вступает на пост худрука «Гоголь-центра»

Москва, 26 февраля. Актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович вступает на пост художественного руководителя «Гоголь-центра». В этой должности он сменил Кирилла Серебренникова.

Серебренников занимал пост худрука театра с 2012 года. Департамент культуры Москвы ранее сообщал о решении не продлевать с ним контракт. Действие документа истекло 25 февраля. С пятницы в должность вступает Агранович.

В этот день театр представит первую премьеру 2021 года. Зрителям покажут новый спектакль под названием «Человек без имени», который рассказывает о писателе Владимире Одоевском.

Серебренникова, как и его коллег, летом прошлого года признали виновными в хищении государственных денег, выделенных на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Их приговорили к условному сроку и выписали крупные штрафы.