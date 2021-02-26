Парламент Болгарии обсудил премию Пугачевой в 150 евро. Колонка Владимира Тулина

В неожиданно бурное обсуждение вылилось в Народном собрании (парламенте) Болгарии утверждение списка лиц, достойных премии, предусмотренной статьей 4 закона о награждении лиц за особые заслуги перед болгарским государством и нации. На заседании 25 февраля 2021 года было решено наградить пожизненными периодическими или однократными премиями в размере от 350 до 500 левов (1 лев равен 0,51 евро) победителей и обладателей больших наград музыкального конкурса «Золотой Орфей», который проводился в Болгарии с 1965 по 1999 годы.

Во время обсуждения кандидатур депутат от Болгарской социалистической партии Анастас Попдимитров предложил дать 300 левов и Алле Пугачевой, которая стала победительницей этого конкурса в 1975 году с песней «Арлекино». Разгорелась ожесточенная дискуссия.

Депутат от правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и бывший министр культуры Вежди Рашидов заявил, что целью премий является помощь болгарским артистам в тяжелых условиях пандемии, а не раздача денег тем, кому трудно жаловаться на их отсутствие. В результате бурных дебатов был утвержден список из 65 награжденных, но Аллы Пугачевы в нем нет.

Впрочем, обсуждение достойных кандидатур еще не закончено и будет продолжено в ближайшие дни. Также будут премированы победители конкурса «Мелодия года» и конкурса «Пролет» («Весна»), проводившегося Болгарским национальным радио во времена социализма.

Споры депутатов о достоинствах Аллы Пугачевой привлекли внимание их избирателей и нашли отклик в социальных сетях. Одни пользователи писали, что у народных избранников есть более важные вопросы для обсуждения. Вторые — удивлялись, почему российской певице предлагают меньше низшего предела сумму, а также указывали на то, что этой премии и на самолет до Болгарии из России и обратно не хватит. Третьи — указывали, что самолеты из России в Болгарию сейчас все равно не летают, так как въезд в страну для россиян запрещен из-за пандемии. Следовательно, Алла Пугачева премию получить все равно не сможет. А четвертые — обращали внимание на то, что этим депутатам недолго осталось веселить страну, потому что 4 апреля 2021 года в Болгарии состоятся парламентские выборы.