Warner Bros. разрабатывает мультсериал по мотивам игры Mortal Kombat

Вашингтон, 26 февраля. Американская компания Warner Bros. разрабатывает детский мультсериал по мотивам игры Mortal Kombat. Информация об этом появилась на портале Reddit.

Кинематографисты работали над проектом MK Ultra Girls, рассчитанным на детей. Историю должны были вывести за пределы «жестоких» истоков. Всего планировали выпустить 52 эпизода.

На данный момент работа над проектом приостановилась. Каковы причины этого, пока неизвестно.

У Warner Bros. также были планы снять сериал о Гарри Поттере. Картину хотят выпустить на платформе HBO Max, но пока никаких договоренностей между компаниями не было.