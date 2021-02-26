The Offspring объявила о выходе нового альбома после девятилетнего перерыва

Вашингтон, 26 февраля. Американская панк-рок-группа The Offspring анонсировала выход нового альбома после девятилетнего перерыва. Музыканты уже выпустили заглавный трек.

Видео на песню Let the Bad Times Roll появилось на YouTube-канале группы. Кроме того, в социальной сети Instagram музыканты представили обложку новой пластинки и объявили дату ее выхода. Уже 16 апреля поклонники смогут насладиться новыми композициями.

«Да, в этом году у нас выходит совершенно новый альбом!» — говорится в сообщении.

Судя по описанию, в треклист вошли 12 песен.

The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за все время. Свою историю коллектив начал в 1984 году. Первоначально он назывался Manic Subsidal.

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