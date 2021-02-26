Туктамышева рассказала, как съемка в Maxim подняла ее самооценку

Москва, 26 февраля. Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева украсила обложку Maxim. Елизавета хотела получить красивые кадры, которые не были бы наполнены пошлостью.

Мысль сняться для мужского журнала посещала спортсменку и раньше. Тогда она была уверена, что если ее пригласят, она точно согласится. И как раз чемпионке поступило предложение из журнала. Во время фотосессии ей удалось раскрепоститься и сделать массу удачных снимков.

«Во время съемок мне было очень комфортно. Для девушек нужно создавать определенную атмосферу, чтобы они не сковывались, не стеснялись. Настроение будет отражаться и на фотографиях. Очень классные гример, костюмеры, и фотограф попался потрясающий – он очень красиво выставлял свет, это было как искусство», — сказала Туктамышева в интервью каналу Ice Room.

Спортсменка, увидев фотографии, призналась, что ее самооценка поднялась. Она никогда не восхищалась своей фигурой, но фотосессия для Maxim позволила ей убедиться, что ее тело красивое.

Звезда фигурного катания украсила мартовскую обложку номера Maxim. На обложке девушка позирует в прозрачном нижнем белье с яркими вставками.