Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 59

ФАН представляет 59-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: запущенные российскими «Искандерами» ракеты не взорвались, СМИ стала известна дата послания президента Федеральному собранию, в России могут вырасти тарифы на тепло и электричество из-за роста утильсбора. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

Ситуация с первой тройкой не сильно, но изменилась. Лидерство продолжает удерживать «МБХ медиа» (61 текст антироссийской направленности), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. «Эхо Москвы» со своими 56 текстами все еще имеет шансы выйти вперед. Издание «Медуза» (48 текстов) вырвалось на третье место, потеснив «Новую газету» (47 текстов). Борьба продолжается.

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Послание президента

Как уверяет «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля. Этот вброс подхватили и «Эхо Москвы», и Знак, и телеканал «Дождь», и «Росбалт» и прочие.

Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выступил с официальным опровержением этой информации, подчеркнув, что дата выступления пока не определена.

«Пока дата не назначена», — сказал он.

Песков заверил, что как только день будет выбран, журналистов об этом проинформируют.

Заметим, что пресс-секретарю президента уже не в первый раз задают вопрос о дате выступления Владимира Путина с посланием парламенту. Ранее он опровергал информацию, что это мероприятие может состояться 23 февраля.

«Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражения в послании, которое огласит глава государства», — заявил Песков.

Он напомнил, что послание — «набор задач по развитию страны в самых разных областях — о социально-экономическом, технологическом и ином».

Недовольство Пашиняна

В интервью порталу 1in.am премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе 44-дневной войны ракеты «Искандер» «не взорвались» или «взорвались на 10%». При этом он задается риторическим вопросом, что «возможно, это потому, что это оружие 80-х». Хотя впервые ракетный комплекс «Искандер» был представлен в августе 1999 года на Международном авиационно-космическом салоне в городе Жуковском Московской области.

Заявление сомнительного содержания потянули различные антироссийские СМИ, включая «ИноСМИ», RTVI, РБК, «Эхо Москвы» и так далее.

Конечно, заявление Пашиняна не смогло остаться незамеченным. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Заварзин обвинил Пашиняна во лжи. Депутат уверен, что Пашинян решил подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе словами о якобы неэффективности «Искандеров».

«Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры» приплетет, и армянский народ — виноват, и военные — виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности. «Искандеры» у нас — это очень высокоточное оружие, оно проявилось уже неоднократно в различных учениях», — заявил Заварзин.

Полковник запаса Александр Жилин выразил мнение, что ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер» могли не взорваться лишь из-за неправильного использования.

«Он заявляет, что наши «Искандеры», за которыми стоит очередь из стран-покупателей, неэффективны. Вопрос: а ты обучил свой персонал военный, как обращаться с техникой? Поэтому то, что произошло, — это не вина армии, а политического руководства. Сегодня он обвиняет «Искандеры», своих офицеров, армию, что они что-то не сделали, не дожали. Сам предал страну, но, чтобы не разорвали, начинает придумывать отмазки», — пояснил он URA.RU.

В то, что 90% ракет могли не взорваться, Жилин не верит.

«Это даже по теории вероятности невозможно. «Искандер» — это очень надежное оружие. Если бы он был таким барахлом, разве мы бы сами поставили эти комплексы у себя на границе?» — заключил он.

О заявлении Пашиняна высказался и Дмитрий Песков.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе. Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле. Мы [заявление Пашиняна об «Искандерах»] оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках», — заявил Песков.

Кроме того, Министерство обороны РФ и вовсе сообщило, что «Искандеры-М» в Карабахе не применялись.

Подорожание электричества

«Известия», ссылаясь на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, сообщили, что тарифы на тепло и электроэнергию в России могут увеличиться из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

Однако министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что информация о влиянии утилизационного сбора на технику для добычи угля на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствует действительности.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 год в среднем не превысит 5%. Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения», — заявил он.

Мнение экспертов

Ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко, комментируя первый вброс, отметил, что СМИ пытаются соревноваться между собой, кто круче знает распорядок дня президента.

«Разные СМИ сообщали, что у них есть точная информация, но на самом деле ее никто сейчас не знает. Потому что планы меняются, повестка меняется. И как только дата будет известна — все об этом узнают. Но для СМИ, технологов очень важно показать свою близость к источнику информации, Кремлю, и таким образом доказать свою крутость. Здесь эта «крутость» сыграла злую шутку с этими условными инсайдерами, потому что опровержение, которое пришло, четко расставило все по своим местам», — пояснил Руслан Осташко.

Что касается вброса Пашиняна, то, по мнению Осташко, здесь все логично. Армянскому премьеру нужно как-то оправдаться в глазах общественности за поражение в конфликте в Нагорном Карабахе. Выгоднее всего в этом случае оправдываться Россией.

«Здесь он, выставляя Россию некачественными изготовителем ракет, за которыми действительно стоит огромная очередь, показывает, что, мол, не мы виноваты, а у нас союзники такие. Напомню, что Армения входит в ОДКБ, в рамках которого Россия обязана защищать целостность Армении, если будет совершенно нападение. Но Карабах никогда не был признан территорией Арменией, и мы не могли бы вмешаться. Но здесь Пашинян пытается самоутвердиться», — добавил Руслан Осташко.

Говоря об утилизационном сборе и ценах на электроносители, Осташко обратил внимание, что вбросы на эту тему укладываются в тактику либеральных СМИ.

«Весь мир говорит о непогоде в США, об огромнейших счетах американцам за электроэнергию, цена на которую выросла там в тысячи раз. Но, естественно, пытаются переключить внимание. И тут начинают вспоминать какой-то утилизационный сбор, который якобы повысит цены. Да, цены на энергоносители у нас, к сожалению, все равно растут, но этот рост близок к инфляции. Совершенно логичен и нормален. И утилизационный сбор никак стратегически не повлияет на ценообразование, повышение стоимости. И причина банальна и понятна — это перевод стрелок с реальных проблем на высокие цены на энергоносители в США, где рыночек все порешал, на Россию. Типа у нас такая же ситуация. Нет, не такая же. Она кардинально другая», — уверен Руслан Осташко.

Он обратил внимание, что Россия живет в условиях постоянных зим. И у нас нет скачков цены на электричество, как это было в Техасе. Но когда антироссийским СМИ удобно, они об этом забывают и тыкают в наши мелкие внутренние вопросы, раздувая их до гигантских масштабов, не замечая проблем, которые происходят в США и Европе.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков обратил внимание, что российская власть подвергается в последнее время сильному давлению. Оно обусловлено и объективными трудностями, и желанием ими воспользоваться со стороны внешних сил. Именно поэтому постоянно затрагиваются самые чувствительные для граждан темы, которые обречены на постоянное внимание.

«Послание президента к Федеральному собранию стало предметом многочисленных спекуляций. Очевидно, что множество лоббистских групп даже внутри России заинтересовано в каких-то преференциях со стороны власти и пытается повлиять на обстановку, в которой это послание готовится. Существуют и спекуляции вокруг здоровья президента, которые периодически возникают уже много лет перед самыми разными событиями. Россиянам пытаются внушить недоверие к власти. И в ход идут самые разные приемы, в том числе и манипуляции с возможными датами каких-либо событий, имеющих важное значение для обозначения путей развития страны», — пояснил Сергей Простаков.

Это же, по мнению эксперта, можно сказать и о фейках про цены. Недобросовестные компании на энергетическом рынке негласно поощряют информацию о скачке тарифов. А внешние силы всегда готовы поддержать эти вбросы, пытаясь дискредитировать отечественный бизнес и власть. Кроме того, речь идет и о борьбе за рынок отечественной техники для энергетических компаний, где многие стороны пытаются извлечь выгоду, создавая нестабильную ситуацию.

«Отдельно стоит отметить информационный вброс, совершенный самим премьером Армении Николом Пашиняном. Его слова о сложностях с российскими ракетными комплексами «Искандер» разошлись по различным СМИ и соцсетям как «доказательство» якобы деградации российской оборонной промышленности и неэффективности российского оружия. При этом Пашинян предпочитает умалчивать о собственных ошибках, приведших к тому, что Нагорный Карабах остался практически без живой силы, способной противостоять противнику. И даже применение «Искандеров» в больших масштабах никак не изменило бы такого печального для армянской стороны баланса сил. Ракетные системы в данном случае выступают как объект для отвлечения внимания и удобный повод для критики России. Объективных же данных о «проблемах» с «Искандерами» Пашинян не приводил и вряд ли сумеет привести», — заключил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь обратил внимание, что ажиотаж вокруг даты послания Федеральному собранию вполне понятен, ведь это главный механизм доведения до населения стратегических решений высшей государственной власти. Естественно, что с начала года плодятся слухи и вокруг даты, и вокруг содержания послания.

Интригу добавляет переломный во всех отношениях момент: в президентских тезисах могут найти отражение и перипетии пандемии COVID-19, и беспрецедентное, на грани разрыва, охлаждение отношений с коллективным Западом и многие другие важные обстоятельства сегодняшнего дня. Неудивительно, что СМИ торопятся назвать конкретную дату и ошибаются, доверившись собственным источникам.

«Никол Пашинян изначально формировался как антироссийский политик. Неудивительно, что даже в позорном поражении, с его точки зрения, виновны вовсе не некомпетентность армянской власти, не низкий профессионализм и боевой дух армянских военных, а якобы некачественное российское оружие. Обанкротившийся во всех отношениях премьер обвиняет Сержа Саргсяна и других своих предшественников, представителей карабахского клана, при которых, однако, ни Азербайджан, ни Турция не решались на реванш. Поражение было предопределено авантюрной политикой многовекторности, результатом которой стало охлаждение отношений с единственным надежным союзником. Продолжая свои сумасбродные, с точки зрения специалистов, заявления Пашинян снова работает во вред Армении и армянскому народу, который может иметь будущее только в союзе с Россией», — уверен Юрий Голубь.

Комментируя третий вброс, эксперт заметил, что любые новые издержки крупный бизнес стремится переложить на плечи своих более мелких партнеров и дальше по цепочке — вплоть до конечных потребителей. Естественно, это гораздо удобнее, чем повышать эффективность собственного производства. При этом свои интересы прикрываются притворным сочувствием к населению и предприятиям-потребителям энергии.