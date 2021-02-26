Власти Подмосковья хотят освоить Clubhouse ради доверия граждан

Москва, 26 февраля. Руководство Подмосковья намерено освоить новую соцсеть Clubhouse, чтобы быть ближе к народу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам управленца, власти региона смогут освоить приложение Clubhouse. Российское руководство, по его мнению, должно «быть в потоке».

«И наша цель — получить самое дорогое, что может быть — доверие людей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, если власти получают доверие со стороны граждан, то это значит, что люди видят перемены, передает телеканал «360».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в Общественной палате РФ назвали главную фишку маркетологов популярной соцсети Clubhouse.